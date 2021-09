Natalia Gavrilița a mers astăzi în satul Ustia, raionul Dubăsari! A vizitat și gimnaziul din localitate. De ce?

12:40

Directorul general al grupului farmaceutic american Moderna Inc, Stephane Bancel, a declarat joi, 23 septembrie curent, că, în opinia sa, pandemia de coronavirus ar putea să se încheie peste un an, în condiţiile în care creşterea producţiei de vaccinuri asigură o aprovizionare mondială. “Dacă vă uitaţi la extinderea capacităţilor de producţie la nivelul întregii industrii […] Articolul Directorul Moderna crede că pandemia de coronavirus se va încheia peste un an apare prima dată în Realitatea.md.