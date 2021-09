Niciun candidat nu a acumulat punctajul necesar pentru funcția de vicedirector AMDM

11:50

Pandemia de coronavirus ar putea să se încheie peste un an, în condiţiile în care creşterea producţiei de vaccinuri asigură o aprovizionare mondială. Opinia aparține directorului general al grupului farmaceutic american Moderna Inc, Stephane Bancel, transmite SafeNews.md cu referire la Tvr.ro. „Dacă vă uitaţi la extinderea capacităţilor de producţie la nivelul întregii industrii în ultimele şase luni, suficiente