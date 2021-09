Ex-ambasador la ONU: Actuala guvernare continuă politica cedărilor unilaterale în raport cu Federația Rusă

17:00

Ultima oră! Certificatul Covid devine obligatoriu pentru HoReCa în localitățile sub cod roșu Accesul în unitățile HoReCa va fi permis doar cu certificatul Covid în localitățile aflate sub cod roșu, inclusiv cele din municipiile Chișinău și Bălți. Sunt câteva dintre măsurile anti-Covid aprobate, astăzi, de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică. Pentru anumite tipuri de activități, antreprenorii vor putea decide singuri cum doresc să se organizeze. Astfel, în localitățile sub cod gal...