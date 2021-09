Andrei Spînu a discutat cu președintele Gazprom prelungirea contractului de achiziție a gazului rusesc

15:20

Ministrul Mediului, Iuliana Cantaragiu, și Ambasadorul Republicii Lituania la Chișinău, Excelența Sa, Kęstutis Kudzmanas, au discutat, despre posibilitățile de impulsionare a cooperării moldo-lituaniene în domeniul protecției mediului și a politicilor de gestionare a deșeurilor. Astfel, în cadrul întrevederii protocolare, de astăzi, de la minister, principalul subiect de discuție dintre oficiali a fost cooperarea bilaterală în vederea realizării unor proiecte comune în acest sens, comunică MESAJ.MD. Ministrul Cantaragiu a vorbit despre prioritățile de mediu ale noului Guvern și necesitatea consolidării cooperării în domeniul protecției mediului între țări în baza Acordului dintre Ministerul Mediului al Republicii Moldova şi Ministerul Mediului al Republicii Lituania și a precizat că: "Este recunoscută experiența Lituaniei ca lider European și global în aplicarea mecanismului de depozit pentru reciclarea ambalajelor de sub băuturi, care este foarte simplu dar eficient și a asigurat cel mai înalt grad de reciclare. Am dori să preluăm în Moldova acest model, pentru că ar putea fi implementat treptat în țara noastră, având similarități în numărul de populație, modele de consum etc. Deșeurile trebuie privite ca resurse, ce ar putea crea noi oportunități pentru dezvoltarea afacerilor, crearea locurilor de muncă verzi și generarea taxelor pentru bugetele locale". La rândul său, Ambasadorul Republicii Lituania în Republica Moldova, Excelența Sa, Kęstutis Kudzmanas a ținut să precizeze că țara noastră poate beneficia în continuare de suport din partea Lituaniei prin proiecte de asistență tehnică, inclusiv și TAIEX, TWINNING, în domeniile prioritare selectate. „Avem deja o bună experiență de colaborare cu Republica Moldova și pe domenii conexe, cum ar fi tratarea apelor uzate, eficiența energetică, dezvoltarea sectorului IMM. Experiența Lituaniei în domeniul protecției mediului pe toate prioritățile Guvernului RM în domeniu este foarte relevantă pentru Moldova, grație similarităților în numărul populației, modelelor de consum etc., astfel cele mai bune practici din Lituania ar putea fi treptat implementate în Moldova. Agenția pentru Protecția Mediului, subordonată Ministerului Mediului din Lituania, are mai multe proiecte in domeniu și va acorda suport continuu la nivel local, care poate fi stabilit de comun acord”, a menționat ambasadorul. La întrevederea ministrului cu ambasadorul a participat și consilierul de nivelul înalt al Uniunii Europene pe domeniul tranziției verzi, Justina Grigaravicene, care va facilita contactele și schimbul de experiență dintre instituțiile de ramură din ambele țări pe dimensiunea de protecție a mediului, managementul deșeurilor, promovarea Pactului Verde European etc. La final, părțile au convenit să intensifice comunicarea pentru a promova și implementa proiecte comune în domeniile vizate, precum și pentru a oferi expertiza necesară în domeniul protecției mediului, managementului și extinderii spațiilor împădurite, managementului resurselor de apă, gestionării și reciclării deșeurilor, inclusiv, prin realizarea vizitelor reciproce la nivel de experți, companii care realizează proiecte de mediu, participarea în procesele comune la nivel regional și european etc.