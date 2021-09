„Cînd există Estonia sau Georgia, să te iei după România e o idee proastă” (Alina Mungiu-Pippidi/romaniacurată.ro)

16:30

Suntem, la Chișinău, de o săptămână încoace, în mijlocul unui eveniment cultural de mare anvergură, care a reușit să lumineze peisajul gri al unei toamne împovărate de numeroase griji și neliniști: Reuniunea Teatrelor Naționale Românești (15-26 septembrie 2021). Ajuns la ediția a VI-a, acest adevărat regal teatral are câteva particularități ce trebuie scoase în evidență. Mai întâi, că se desfășoară într-un an aniversar, când Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău împlinește o sută de ani...