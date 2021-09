Îngrijeşte-ţi părul şi tenul cu ajutorul mierii!

20:00

În trecutul îndepărtat, pe suprafața planetei Marte existau lacuri, rîuri și poate chiar un ocean imens, care ocupa cea mai mare parte a emisferei sale nordice.Un grup internațional de oameni de știință a prezentat o nouă ipoteză a dispariției apei pe Marte. Experții au publicat ipotezele corespunzătoare în revista Proceedings of the National Academy of Sciences.În noul studiu se spune că