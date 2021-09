Cum a reacționat fiul lui Cristiano Ronaldo când l-a văzut prima dată pe Messi. Mama portughezului s-a amuzat

16:10

Președintele Maia Sandu a avut o întrevedere ieri, 21 septembrie, cu un grup de cetățeni moldoveni, stabiliți de mai mulți ani la New York. Potrivit Președinției, din cauza situației epidemiologice, discuția a avut loc într-un format restrâns. „Interlocutorii mi-au împărtășit din experiența lor de viață și de activitate în SUA, am discutat și despre planurile […] Articolul Maia Sandu s-a întâlnit cu diaspora din New York: Subiectele discutate apare prima dată în SafeNews.