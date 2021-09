Prețul la gaz poate să crească chiar și de 3-4 ori. Igor Dodon a descris cel mai pesimist scenariu pentru R.Moldova

17:30

Constituționalistul Vitali Catană critică refuzul șefului statului, Maia Sandu, dar și al Guvernului PAS, de a se implica în negocierea cu Federația Rusă a noului acord de livrare a gazelor naturale pentru țara noastră. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, analistul politic a scris că după ce Kozak a plecat de la Sandu fericit [...] The post Un analist politic critică refuzul Maiei Sandu de a se implica în negocierea acordului de livrare a gazelor: Trădare? Infantilism? appeared first on politics.md.