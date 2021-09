video | Franţa: O şoferiţă a lovit cu maşina patru trecători pe bulevardul Champs-Elysees din Paris

08:30

Vedeta din Sex and the City, Willie Garson, actor cunoscut pentru rolul agentului de talente Stanford Blatch, a murit la vârsta de 57 de ani. Anunțul a fost de fiul acestuia. „Te iubesc atât de mult, tată. Odihnește-te în pace și mă bucur atât de mult că ai reușit să-mi împărtășești toate aventurile și ai … Articolul Un actor din Sex and the City a decedat la 57 de ani. „Era nesfârșit de amuzant pe ecran și în viața reală” apare prima dată în ZUGO.