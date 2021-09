Filmul „Dune” te lasă cu multe întrebări. Caută răspunsurile în carte

18:20

Satul Slobozia Mare din raionul Cahul are circa 6 mii de locuitori, două școli și două grădinițe. Lungimea drumurilor locale aflate în gestiunea primăriei este de 40 de kilometri. Deși acestea țin de competența autorităților publice locale, până în 2017 în bugetul primăriei nu erau repartizați bani pentru întreținerea drumurilor. Problema a fost soluționată după […]