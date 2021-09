Compensații pentru victimele represiunilor, care și-au pierdut averea. Guvernul a alocat 1,6 milioane de lei

15:50

Secretarul general al ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Lilia Pali, a fost eliberată astăzi din funcție în cadrul ședinței Cabinetului de miniștri. Potrivit ministrului Andrei Spînu, eliberarea acesteia are loc în urma restructurării administrației publice centrale de specialitate. La capitolul numiri, Agenția Națională Antidoping are un nou-vechi director. Este vorba despre Artiom Jucov, care a deținut […] Articolul VIDEO Demisii și numiri la Guvern! Agenția Națională Antidoping are un nou-vechi director numit pe timpul lui Sandu apare prima dată în Realitatea.md.