Mașina timpului. Un tânăr și-a adunat prietenii pentru a reproduce pe străzile Chișinăului fotografii din ’50

Acum un an credeam cu toții că cea mai importantă piedică în lupta cu Covid-19 va fi invenția unui vaccin. Atunci nu știam că ne va fi mai greu să convingem oamenii să folosească acest vaccin. În timp ce în Uniunea Europeană peste 70% din cetățeni sunt vaccinați, în Moldova cifra abia atinge 21%. Iar […] Vom opri pandemia nevaccinaților cu o „mână de fier?"