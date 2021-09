Bella Thorne în rochie de mireasă, dar nu una obișnuită! Vedeta a purtat fustă și sutien la nunta cu Benjamin Mascolo (Foto)

15:00

O nouă apariție în ediția din acest weekend a show-ului SuperStar Romania a avut-o interpretul moldovean Daniel Shvets. Acesta a evoluat în fața juraților cu melodia „Show must go on” a trupei Queen. Daniel Shvets s-a ambiționat să interpreteze una dintre melodiile recunoscute drept cele mai dificile, precum este piesa „Show must go on”, de […] Articolul Daniel Shvets, copleșit de emoții la SuperStar. N-a impresionat din prima, dar din a doua a demonstrat că poate (Video) apare prima dată în ea.md.