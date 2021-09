Ion Ceban se află în orașul Kazani din Federația Rusă unde participă la Forumul internațional „KAZAN DIGITAL WEEK – 2021”.

19:10

Trei proiecte de lege, inițiate de către deputații PAS, nu au trecut expertiza anticorupție. Potrivit unui comunicat de presă al Centrului Național Anticorupție (CNA), în urma studierii documentelor au fost identificate mai multe deficiențe. Proiectul privind modificarea Legii drumurilor, propus de către deputatul PAS Dumitru Alaiba, care are drept scop crearea infrastructurii destinate bicicliștilor și [...]