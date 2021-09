Petrocub urcă pe primul loc în Divizia Națională

17:10

Persoanele cu diabet își vor putea alege de sine stătător dispozitivele medicale necesare din farmacie. Un proiect de lege în acest sens a fost votat joi, 16 septembrie, de către Parlament, în lectură finală. Acum, testele și lanțetele se achiziționează de către stat centralizat, o dată pe an, transmite IPN.... The post Pacienții cu diabet își vor putea alege dispozitivele medicale de sine stătător appeared first on Portal de știri.