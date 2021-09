Mai mult de 458.000 de lire sterline: S-a decis unde vor ajunge banii confiscați de la feciorul lui Filat

13:50

Dorin Chirtoacă are interdicție de intra în regiunea transnistreană pentru următorii trei ani. Liderul Partidului Liberal a făcut anunțul pe Facebook, publicând și un catren „inspirat" de această decizie a autorităților transnistrene. „Subsemnatul – cetățean „străin" acasă. "Hotararea" Nr. B-5030 din 24 august 2021, pe baza căreia am primit hârtia din imagine, este inaccesibilă și …