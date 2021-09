Peste 70% din conexiunile de Internet mobil sunt prin tehnologia 4G

13:20

Toamna e mai mult decât generoasă, iar abonamentele de membri de la AGORA devin mai dulci, mai aromate și cu gust intens. De astăzi, anunțăm un beneficiu nou disponibil pentru toți cititorii care decid să devină membri AGORA prin procurarea unui abonament de Susținător, Fan sau Ambasador: oferim cadouri din Inimă, cu produse locale, made in Moldova, în baza unui parteneriat cu From The Heart Shop.