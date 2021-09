Şoferii faţă cu inovaţia domnului Stoianoglo

08:50

Reuniunea teatrelor românești la Chișinău a fost organizată, după o pauză de un an. Până pe 26 septembrie, la Chișinău se desfășoară Reuniunea teatrelor românești. Ediția a VI-a are loc după o pauză de un an, din cauza pandemiei. Evenimentul prezintă spectacole montate de teatre din Republica Moldova și România, inclusiv spectacole radiofonice realizate pe cele două maluri ale Prutului. Accesul publicului în sălile de spectacole se face, potrivit noilor reguli epidemiologice, prin prezentarea ce...