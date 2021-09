Știri NTV Moldova 21 septembrie 2021

15:50

Polițiștii de frontieră care nu s-au vaccinat vor fi obligați să facă testul din cont propriu. Anunțul a fost făcut de către șeful instituției, Rosian Vasiloi. • "Am informat colegii că am venit cu propunerea către Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova ca în următoarea hotărâre a CNESP să fie introdusă obligativitatea prezentării la fiecare două săptămâni a rezultatului negativ al testului PCR Covid-19 sau testului antigen, pentru tot personalul nevaccinat. Să fie o decizie ca în c...