Moaştele Sfintei Maria Magdalena ajung în România

14:30

Expoziția de fotografie „Shylock - ultimul rol”, In Memoriam Ion Caramitru, prezentată de fotograful oficial al Teatrului Național din București, Florin Ghioca, va fi vernisată, vineri, în foaierul Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chișinău. Evenimentul are loc în cadrul Reuniunii Teatrelor Naționale de la Chișinău, care este dedicată memoriei actorului și regizorului Ion Caramitru, se arată într-un comunicat de presă al TNB, potrivit Agerpres. Inițiativa a avut ca punct de plecare proiectul „Teatrul românesc la București și Chișinău”, un schimb de turnee între Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București și Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău, o idee comună a celor doi directori Ion Caramitru și Petru Hadârcă. „Reuniunea din acest an se află sub aura spirituală a lui Ion Caramitru, artistul purtător de legendă și, la rândul său, creator de legendă - umană și artistică. Am pregătit evenimentul Reuniunii Teatrelor Naționale Românești, ediția a VI-a ca pe o sărbătoare a Teatrului Național "Mihai Eminescu", care și-a recucerit, de-a lungul celor 100 de ani de creație și de zbucium, în pofida intruziunilor politice barbare, prin energiile limbii române și prin efortul artiștilor săi, dreptul la libertatea de creație și de idei și a contribuit la supraviețuirea spirituală a mai multor generații de spectatori”, a precizat Petru Hadârcă, directorul Teatrului Național din Chișinău. La vernisaj vor fi prezenți actorii Oana Pellea și Mircea Rusu care vor susține în aceeași seară, imediat după vernisaj, spectacolul „Frumos e în septembrie la Veneția”, în regia Marianei Cămărășan, care reprezintă Teatrul Național „I.L.Caragiale” la actuala ediție a Reuniunii teatrale de la Chișinău. Sâmbătă, la Teatrul Național „Mihai Eminescu”, va avea loc o proiecție specială a înregistrării spectacolului „Neguțătorul din Veneția” de Shakespeare, în regia lui Alexander Morfov, în care Ion Caramitru interpretează ultimul său rol shakespearian, Shylock. Înregistrarea este o producție a Studioului Media al TNB, filmată în condiții deosebite. Articolul Expoziție în memoria lui Ion Caramitru, la Chișinău apare prima dată în InfoPrut.