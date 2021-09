Blocul Comuniștilor și Socialiștilor a contestat la CC modificările la legea Procuraturii

11:00

Natalia Balta din satul Arionești, raionul Dondușeni are o livadă de pruni și spune că va avea o roadă de 40 de tone de fructe.„Investițiile sunt destul de mari, dar încă nu am scos niciun leu. Niciodată nu am cules, deoarece nu-i nicio piață de desfacere și tot se pierde. De două săptămâni, ea este coaptă pe copaci.Cumpărători nu prea avem. 60 de procente din toată producția am pierdut-o. Aceasta care a căzut jos nu putem să o realizăm nicăieri”, a spus Natalia Balta, agricultor.Natalia Balta este indignată că autoritățile nu-i ajută pe agricultori: „Autoritățile nu s-au străduit și la orice întrebare spun ca să punem mai puțin sau încercați să realizați pe piața internă. Mă dezamăgește total, fiindcă am renunțat să plec peste hotare în speranța că voi face un viitor acasă”.Și Victor Poșcai a investit sute de mii de lei în cele șapte hectare de mere pe care le deține.