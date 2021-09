Accident teribil cu implicarea unei ambulanțe la Tiraspol

13:40

Cei mai populari și îndrăgiți artiști români, dar și artiști basarabeni care au cucerit ambele maluri ale Prutului, au evoluat la cea de-a treia ediție The Artist Awards, unul dintre ... Post-ul Irina Rimes, The Motans, Carla’s Dreams și Iuliana Beregoi, premiați peste Prut la ,,The Artist Awards”! apare prima dată în Unica.md.