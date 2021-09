Evoluția situației epidemiologice și a vaccinării anti-COVID în raionul Nisporeni

08:50

Subiectul plăcuțelor de înmatriculare neutre și posibilitatea de a traversa hotarul ucrainean pentru locuitorii din stânga Nistrului este una dintre preocupările de bază ale guvernării. O spune președintele Parlamentului, Igor Grosu, care respinge acuzațiile că puterea de la Chișinău ar face concesii în favoarea pretinselor autorități de la Tiraspol. Potrivit... The post Grosu despre scandalul plăcuțelor neutre: Ne ghidăm de interesul oamenilor appeared first on Portal de știri.