Alexandru Tănase spune care va fi rezultatul evaluării procurorului general

16:20

PRIAevents vă invită să luați parte la unica Gala a Fermierilor din Republica Moldova in 24 septembrie 2021, un eveniment deosebit, care mai ales in acest an, în premieră, este conceput pentru a celebra și aplauda realizările remarcabile ale acelor fermieri care aduc o contribuție semnificativă la agricultura din Republica Moldova, care sunt exemple de [...] Articolul Fermierii din Republica Moldova vor fi premiați vineri, 24 septembrie 2021, în cadrul Galei Pria destinata fermierilor moldoveni apare prima dată în Telegraph.md - Știri din Moldova.