ANI salută decizia Curții Constituționale

Dorin Chirtoacă, președintele Partidului Liberal (PL), a anunțat astăzi că e cetățean „străin” acasă – are interdicție pe 3 ani de a merge în regiunea transnistreană, informează CURENTUL. „Hotărârea” Nr. B-5030 din 24 august 2021, pe baza căreia am primit hârtia din imagine, este inaccesibilă și au refuzat să mi-o prezinte. Despre interdicție am aflat […]