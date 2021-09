Fotbalul din R. Moldova, „vedetă” în presa internațională. The Times: „Corupție, scandal și meciuri trucate în liga rușinii din Moldova”

07:40

Inițiativa guvernării privind responsabilizarea șefilor instituțiilor aflate sub control parlamentar nu este privită cu ochi buni de fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase. Potrivit acestuia, prin inițiativa ministerului Justiției are loc implicarea politicului în activitatea instituțiilor regulatorii, fapt ce ar putea fi taxat de comunitatea internațională, în special, în cazul Agenției Naționale de Reglementare în Energetică. De cealaltă parte, reprezentanții guvernării spun că legea vine să-i determine pe șefii instituțiilor aflate sub control parlamentar să activeze în interesul cetățenilor, notează IPN.