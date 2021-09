Stela Subotin și Ion Guzun sunt noii membri ai Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor

15:30

Un bebeluș s-a născut cu o afecțiune genetică atât de rară încât nu are nume; Nu poate să plângă și are crize epileptice O mamă în vârstă de 32 de ani, al cărei copil de șase luni s-a născut cu afecțiune genetică atât de rară încât nu are nume îi imploră pe oamenii de știință să găsească un tratament pentru bebelușul ei. Lucinda Andrews, în vârstă de 32 de ani, din Chatham, Kent, l-a născut pe fiul ei, Leo, pe 5 martie, la Spitalul Medway Maritime, după o sarcină normală. La scurt timp după nașt...