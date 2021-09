China limitează utilizarea unei aplicaţii care seamănă cu TikTok

16:00

În perioada 10 – 30 septembrie pe teritoriul raionului Nisporeni se va desfăşura Campania de prevenire cu genericul: „Redu tempo-ul. Grăbește-te încet". Iniţiativa aparține Direcţiei prevenire a Inspectoratului Național de Securitate Publică. Campania are ca scop sporirea eficienţei activităţilor de prevenire şi combatere a încălcărilor Regulamentului circulaţiei rutiere comise de...