Dieta cu MERE. Scapă de 5 kilograme în cinci zile

Un mar pe zi tine doctorul departe. Iar mai multe mere tin kilogramele in plus departe. Merele sunt disponibile in orice sezon. Asa ca, daca ajungi la concluzia ca vrei sa scapi de niste kilograme, dieta cu mere este cea mai la indemana.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Timpul