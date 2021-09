Zeci de pinguini, găsiți morți pe o plajă. Ce s-a întîmplat

03:00

Vrei sa ai parul frumos si stralucitor, ca in reclame? Cu siguranta DA. Atunci ar trebui sa acorzi o foarte mare atentie modului in care iti ingrijesti podoapa capilara.Esti sigura ca nu faci aceste greseli?1. Nu iti perii parul inainte sa-l speliParul este mai slab cand e ud, iar cand e ud, parul are tendinta sa se incurce. Tocmai de aceea, inainte de a te spala pe cap, este indicat s