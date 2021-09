Olesea Stamate, despre Stoianoglo la CC: E nedorința lui de a se prezenta la CSS și de a răspunde la întrebări incomode

19:20

Aseară a avut loc cea de-a 73 –a ediție a premiilor Emmy Primetime care celebrează serialele tv și emisiunile de divertisment din Statele Unie. Marele câștigător a fost „The Crown" cu 7 premii obținute printre care cel mai bun actor, cea mai bună actrița și cel mai bun serial drama. Mare of Easttown a câștigat trei premii, iar Kate Winslet a fost răsplătită pentru cea mai bună actrița în rol principal. The Queen's Gambit a câștigat două premii. Ceremonia care a avut loc la Los Angeles a fost găzduită de Cedric the Entertainer și a fost o nouă ocazie că vedetele de la Hollywood să transmită mesajul că viață se întoarce la normal și pandemia a început să fie controlată, trebuie