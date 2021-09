O mașină, cuprinsă de flăcări la Bălți. Pompierii au reușit să prevină arderea completă a automobilului

14:20

O premieră pentru industria vinicolă din Republica Moldova, 25 de vinării, expuse sub brandul de ţară Wine of Moldova, în cadrul festivalului RoWine Pe 18 şi 19 septembrie, în premieră, 25 de vinării din Moldova au fost expuse în lounge-ul dedicat brandului de ţară Wine of Moldova, în cadrul festivalul vinurilor româneşti RoWine, găzduit de […] Articolul 25 vinării din Moldova, în premieră, la festivalul vinului românesc RoWine, Bucureşti apare prima dată în Realitatea.md.