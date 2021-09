Trotinete electrice propuse spre închiriere, aruncate în lac și într-un havuz

10:30

Al doilea an trăim în condițiile pandemiei mondiale, sub povara căreia realitatea cotidiană, care părea cea mai rezistentă componentă a existenței noastre, s-a spart în bucăți. Lumea așa cum o știam încă la începutul a.2020 nu mai există. Ea s-a risipit în condițiile infecției de coronavirus și a devenit așa de fragilă, că am simțit-o pe propria piele. Viața niciodată nu va mai reveni la senzația