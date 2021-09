Șapte dintre candidații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor au câștigat deja în primul tur, în UTA Găgăuzia

09:30

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, se va afla în perioada 21-22 septembrie la New York, SUA, unde va participa la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite. Miercuri, 22 septembrie, doamna Maia Sandu va susține în plenul Adunării Generale a ONU un discurs (ora estimativă – 13.00/20.00 ora Chișinăului). De asemenea, la New York, șefa statului [...]