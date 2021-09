Mai multe crame din R.Moldova participă la ediția din acest an a „The International Wine Festival of Romania”

Mai multe crame moldovenești, din portofoliul Wine of Moldova, participă la ediția din acest an a „The International Wine Festival of Romania”. În cadrul RO-Wine, sunt prezente, cu o selecție riguroasă de vinuri premium, 26 de vinării, produsele cărora pot fi degustate în lounge-ul dedicat vinurilor din Republica Moldova.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Radio Chisinau