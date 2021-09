Caz medical răsunător la Chișinău: O tânără a murit în timpul unei fertilizări. Soţul caută adevărul, procurorul a pornit o anchetă

14:30

Mașinile electrice ar trebui să domine șoselele din Europa până în 2030. Este sarcina trasată de Uniunea Europeană statelor membre și pe care România cu greu o poate îndeplini. Deși statisticile arată că de la an la an numărul mașinilor eco de la noi crește, infrastructura rămâne o mare problemă. În România ar exista cele … Articolul Ce s-ar întâmpla dacă am transforma parcul auto într-unul complet electric? Răspunsul experților în energie din România apare prima dată în ZUGO.