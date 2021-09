Zalina Petrivskaya a urcat pe podium la turneul din Kenya

12:20

Centrul pentru studii academice avansate – CAAS din oraşul. Dubrovnik, Croația din cadrul Universității din Zagreb, găzduiește în perioada 13.09.2021-18.09.2021 Școala de vară desfășurată sub auspiciile proiectului educațional „Învățarea bazată pe probleme ghidată de mediul de afaceri pentru excelență academică în Geoinformatică – GEOBIZ/Business driven problem-based learning for academic excellence in geoinformatics – GEOBIZ”, finanțat de Uniunea Europeană Erasmus+KA2 – Consolidarea capacităților internaționale . La eveniment participă şi o delegaţie de la Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), comunică MESAJ.MD