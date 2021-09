Romeo Lopotencu, demis în toamna anului trecut, restabilit în funcția de directorul al Red-Nord

14:10

Experți internaționali, speakeri cu renume, lideri vizionari cu expertiză impresionantă în domeniul IT sunt invitații celei de-a 10-a ediții a conferinței „Moldova ICT Summit 2021: The Future of Digital”. Evenimentul va include sesiuni dedicate strategiei de dezvoltare în domeniul digitalizării, intervențiilor de creștere a competitivității sectorului TIC, relevării tendințelor globale și aspirațiilor actorilor locali în materie de transformare digitală.