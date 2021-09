E pandemie peste tot

La 13 septembrie s-a început un nou an școlar în România. Mulți de acolo și-au manifestat dezacordul despre modul cum s-a dat startul unui nou an de studii. Reporterii de la scoala9.ro notau într-un material despre povestea a 11 dascăli, care au decedat din cauza complicațiilor de COVID, „Un an al școlii pornit aproape cu […]

