Ești licean? Te poți înscrie la CAMP KENNEDY 2021 – program de Leadership, Educație și Angajament Civic

Fosta deputată Arina Spătaru a părăsit rândurile Platformei DA. Aceasta anunță că și-a anunțat colegii despre decizie la ședința consiliului organizației teritoriale Bălți. „De fapt decizia de a pleca am luat-o încă de prin februarie. Nu știu de ce am decis pe atunci să stau literalmente într-o mlaștină până la capăt”, a scris ea pe … Articolul Ex-deputata Arina Spătaru a părăsit Platforma DA: Nu știu de ce am decis să stau într-o mlaștină până la capăt apare prima dată în ZUGO.