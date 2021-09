Alertă în Japonia după erupţia unui vulcan de pe Muntele Otake

14:30

Familia Tincu din Chișinău are o relație absolut specială cu Norocul! După un an de la câștigul de 50 000 de lei, soțul Ecaterinei a dat o nouă lovitură și a obținut jackpotul biletului electronic ”Sea of Treasures”! De data aceasta, el a suplinit bugetul familiei cu exact 554 109,83 de lei, la o miză de doar 2 lei.Ecaterina are 27 de ani și muncește în domeniul marketingului. Soțul tinerei și