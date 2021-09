COVID-19 // Alte 1.042 de cazuri noi au fost confirmate astăzi în R. Moldova

09:30

Sute de păsări migratoare au murit după ce s-au izbit de ferestrele clădirilor din New York. Imaginile postate de un voluntar din New York, Audubon, sunt șocante. Melissa Breyer spune că a găsit aproape 300 de păsări moarte. Furtuna care a lovit zona în noaptea de luni spre marți ar fi contribuit la acest dezastru, […] Articolul Imagini de coșmar pe străzile din New York. Sute de păsări migratoare au murit lovindu-se de zgârie-nori apare prima dată în SafeNews.