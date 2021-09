Un analist politic critică refuzul Maiei Sandu de a se implica în negocierea acordului de livrare a gazelor: Trădare? Infantilism?

12:50

Carburanții se vor scumpi și mâine, 15 septembrie. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat prețurile maxime de referință. Astfel, un litru de benzină cu cifra octanică A 95 va costa miercuri 20,85 lei, cu 2 bani mai mult decât astăzi. Se va scumpi și motorina cu 1 ban și va costa 16,72 lei. [...]