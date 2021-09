SUA: O fetiță s-a întors de la școală cu părul tuns de o profesoară. Tatăl cere despăgubiri de 1 milion de dolari!

08:10

Inspirat de tradiția germană de a servi sandvișurile în bagel, pâine în formă de covrig, dar și de avocado care a devenit un simbol al generației milenialilor, Tim Bengel a creat „Who Wants to Live Forever?", o sculptură de aur turnată sub formă unui sandwich cu pâine, avocado și ceapă. Lucrarea continuă linia creațiilor lui Bengel care a devenit faimos pe rețelele de socializare și se folosește de factorul de șoc pentru a atrage atenția asupra unor concepte […]