Rusia: Trei zile de alegeri parlamentare

Experți în domeniul produselor vitivinicole din Republica Moldova, România și Bulgaria s-au reunit în cadrul unei conferințe transfrontaliere pentru a discuta despre piața de vinuri; cooperarea în marketingul vitivinicol pentru regiunea Bazinul Mării Negre; controale sectoriale: sarcini interne și internaționale și promovarea digitală a industriei vitivinicole. Evenimentul a fost organizat de proiectul WINET „Trade and Innovation in the Wine Industry” și a avut drept obiectiv crearea unei platformă eficiente de comunicare între experții internaționali în domeniul produselor vitivinicole pentru a facilita schimbul decunoștințeși experiențe în sector, notează MESAJ.MD.