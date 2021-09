Tensiuni în Pacific! Australia alături de SUA și Marea Britanie – dotări cu submarine nucleare

20:50

Parlamentul European cere Uniunii Europene, într-un text adoptat joi, să accelereze trecerea la un sistem care să nu mai folosească experimente pe animale pentru cercetarea științifică. Într-un singur an au fost ucise peste 12 milioane de animale în scopuri științifice. Textul, care nu are caracter obligatoriu, a fost adoptat cu o cvasi-unanimitate: 667 de voturi