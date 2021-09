Zilele Chișinăului, desfășurate la Buzău

16:40

„Frontiere comune. Soluții comune” – sub acest generic producătorii de vin din Republica Moldova, România și Bulgaria se reunesc în teleconferință, astăzi și mâine, pentru a discuta despre industria vinului, coordonându-și astfel efortul pentru a face vin mai mult și mai bun, dar și pentru a-l prezenta destoinic pe piețele lumii, transmite presa de la Chișinău. Evenimentul reprezintă punctul culminant al proiectul „WINET. Trade and Innovation in the Wine Industry”, inițiat acum un an de Agenția Invest Moldova, cu sprijinul financiar al UE și participarea Programului de cooperare transfrontalieră la Marea Neagră. Principalul obiectiv al proiectului este promovarea comerțului și a colaborării dintre membrii săi din cele trei state participante. În cadrul teleconferinței de două zile, diferiți vorbitori internaționali de top din industria vitivinicolă se vor referi la cooperarea în marketingul vitivinicol pentru regiunea Bazinul Mării Negre. Totodată, aceștia vor vorbi despre experiența obținută în diferite piețe ale vinului, despre controlul calității sub aspectul sarcinilor interne și internaționale, dar și despre implementarea digitalizării în industria vitivinicolă. Victor Iordache, vicedirector Invest Moldova, a menționat că exportul vinului este o sursă importantă a bugetului Republicii Moldova. „Doar 11 la sută constituie consumul intern, restul e destinat exportului, care cuprinde 56 de țări. Tendința este de a crește cifra vinurilor îmbuteliate, de a reduce livrările în vrac”, a precizat sursa. Circa 100 de producători din cele trei state au convenit să coopereze în cadrul acestui proiect. La ședința de inaugurare a evenimentului au participat , Daniel Ioniță, ambasadorul României la Chișinău, Evgueni Stoytchev, ambasadorul Bulgariei, Viorel Gherciu, ministrul Agriculturii al R. Moldova, Gintautas Baranauskas, reprezentantul misiunii UE în Republica Moldova și alții. Articolul Producătorii de vin din România și Republica Moldova, eforturi comune în domeniu apare prima dată în InfoPrut.