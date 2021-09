Un lot nou de vaccin Pfizer/BioNTech a ajuns la Chișinău! Este vorba despre 32.760 de doze de vaccin anti-COVID-19

14:00

Comunitatea industriei vitivinicole din Republica Moldova, România și Bulgaria s-a reunit astăzi, 16 septembrie, în cadrul conferinței, cu scopul de a face schimb de cunoștințe și experiență, dar și pentru a trasa noi strategii de dezvolare și colaborare între industriile din cele trei țări participante. Proiectul WINET „Trade and Innovation in the Wine Industry", organizat […]