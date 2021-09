Israel, SUA, Cipru, Belarus și altele. Deputații au constituit grupuri parlamentare de prietenie cu 45 de țări

16:45

În această sâmbătă, 18 septembrie, ora 18.00, la Artcor, se lanează prima ediție Bold Talks, dedicată tehnologiilor New Media, inovațiilor în marketing și artă. Primul invitat este Laurențiu Ion – Head of Digital & Media (Total Connections Planning) la PepsiCo România, cu o experiență de peste 10 ani în digital, menționat în Forbes 30 Under 30, în 2017.