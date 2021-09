Trei moldoveni cu acte false, la frontieră: Unul dintre bărbați și-a printat personal o asigurare auto internațională

17:30

Novak Djokovic nu se lasă după eșecul de la US Open! Tatăl său a dezvăluit ce planuri are sârbul, în ciuda sfaturilor sale Novak Djokovic (34 de ani, 1 ATP) a pierdut finala de la US Open în fața lui Daniil Medvedev (25 de ani, 2 ATP), scor 6-4, 6-4, 6-4. Sârbului i-a fost spulberat visul de a realiza Golden Slam-ul odată cu insuccesul de la Jocurile Olimpice de la Tokyo și a încasat încă o lovitură prin înfrângerea de la Flushing Meadows. Cu toate acestea, Djokovic vrea să continue și să se bat...